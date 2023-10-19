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Cumhurbaşkanı Tatar: "Filistin’de yaşanan katliamların acısını yüreğimizde hissediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Tarih sahnesinde aynı acıları yaşamış bir halk olarak, Filistin’de yaşanan ve insanlıkla bağdaşmayan katliamların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Masum çocukları, sivilleri katletmenin gerekçesi olamaz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar: "Filistin’de yaşanan katliamların acısını yüreğimizde hissediyoruz"
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Tatar, Gazze’de hastaneye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, yazılı açıklamasında şunlara yer verdi:
 
“Tarih sahnesinde aynı acıları yaşamış bir halk olarak, Filistin’de yaşanan ve insanlıkla bağdaşmayan katliamların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Masum çocukları, sivilleri katletmenin gerekçesi olamaz. 
 
Başbakan Ünal Üstel’le yaptığımız istişare sonucu, Filistin’de, çocuklar da dahil olmak üzere binlerce masum sivilin katledilmesi sebebiyle yaşanan büyük acıyı paylaşmak ve yaşamını yitirenlere duyduğumuz saygı sebebiyle Bakanlar Kurulu kararıyla üç günlük milli yas ilan edilmiştir.  
 
Yaşamlarını yitirenleri rahmetle anarken, yaslı Filistin halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”
 
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