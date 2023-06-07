Cumhurbaşkanı Tatar, Beyarmudu Belediyesi 1.Çocuk Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediyesi’nin Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği 1.Çocuk Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çeşitli eğlencelerin yanı sıra kurulan stantlarda satışın yapıldığı etkinlikte, halk dansları topluluğu ile farklı ülkelerden halk dansları ekiplerinin gösterileri de yer aldı.