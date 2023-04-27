Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Özgen’i kabul etti

“Kıbrıs Türkü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak davası olan Kıbrıs meselesinde iki devletlilik milli siyaset haline gelmiştir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar konuşmasına, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına değinerek, çocuk ve genç nesillerin barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için egemenliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, TBMM’nin kuruluşunda, ulusal egemenlik kavramına önem veren Atatürk’ün, bağımsızlığın, özgürlüğün ve onurlu bir yaşamın gereği olarak egemenliğin şart olduğunu belirttiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Egemenlik demek, halkın kendi geleceğini kendisinin tayin etmesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti Anavatanımızdır. Anavatan, büyük ve bağımsız bir devlet olarak yoluna devam etmektedir. KKTC’de yıllarca federal temelde bir antlaşma için müzakere masaları kuruldu ve devrildi. Ortaya çıkan oyun, tek egemenlikle Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü sonlandırarak Türk askerini adadan çıkarmaktır. Karşı taraf, ‘sıfır asker sıfır garanti’ şeklinde bir anlayış içerisindedir. Biz burada böyle bir duruma asla izin vermeyiz. Bu ada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi güvenliği açısından da çok önemlidir. Kıbrıs Türkü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak davası olan Kıbrıs meselesinde gelinen noktada iki devletlilik, artık milli bir siyaset haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu milli siyasete destek vermektedir.

Biz burada varlığımızı Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sürdürmekteyiz, bunu bütün dünya biliyor. Anavatan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a son yıllarda bize verdiği destekten dolayı müteşekkiriz.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türklerine yönelik ambargoların kaldırılması için yaptığı konuşmayı hatırlatan Tatar, “Zulüm niteliğindeki çağ dışı olan bu izolasyonların yavaş yavaş kaldırılmasının, KKTC'nin önünü açacağını ve KKTC'nin ayrı egemen bir devlet olarak tescil edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmemiz de KKTC’nin bir aşama daha güçlendiğini göstermiştir bu da egemenliğinin tescil edilmesi bakımından çok önemlidir.” dedi.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü: