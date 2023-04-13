Çocuklar, Gönyeli Alayköy Belediyesi park yerindeki ZAYDER Çadırına kitap bağışladı, tohum aldı

Gönyeli Yenikent’te hizmet veren Alternative Nature Time Kreşi, bugün Gönyeli Alayköy Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye park yerinde kurulu ZAYDER Çadırı’na kitap bağışı yaptı.

Gönyeli Yenikent’te hizmet veren Alternative Nature Time Kreşi, bugün Gönyeli Alayköy Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye park yerinde kurulu ZAYDER Çadırı’na kitap bağışı yaptı.

Gönyeli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ZAYDER'in başlatmış olduğu 1 Tohum 1000 Kitap Kampanyası’na destek veren Alternative Nature Time öğrencileri bağışladıkları kitaplar karşılığında tohum aldılar.

Çocuklara Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da eşlik etti.

Kitap getiren herkese tohum hediye edilen kampanya kapsamında tohumlarla birlikte tohum yetiştirme kılavuzu da veriliyor. Toplanan kitaplar ise okullara kütüphaneler kuruluyor.

