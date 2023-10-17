Çarpışan araçlardan biri dükkana giriyordu

Lefkoşa’da Marmara bölgesinde iki araç çarpıştı, çarpışan araçlardan biri yol kenarındaki bir dükkanın vitrin camlarına çarptı. Kazada iki kişi yaralandı

Başkent Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.İki aracın çarpıştığı kazada, bir otomobil aldığı darbeyle yol kenarında bulunan bir dükkanın vitrin camlarına çarptı…Korku dolu anların yaşandığı kazada bir sürücü hafif yaralandı. Yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı…Öte yandan ülkede önceki gün meydana gelen iki trafik kazasına alkollü sürücüler karıştı.27 yaşındaki Zafer Rajapov önceki gün saat 23.00 sıralarında yönetimindeki KA 319 plakalı salon araçla Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru seyrederken, Sanayi Caddesi yol kavşağında kırmızı ışıkta geçerek çembere girdi. Rajapov, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden 55 yaşındaki Yakup Alkan yönetimindeki SU 357 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.199 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Rajapov'un neden olduğu kaza sonucu yaralanan olmadı.Yine önceki akşam saat 21.00 sıralarında, Girne’de Su Kemerleri Sokak üzerinde de bir kaza yaşandı. Kazada, 40 yaşındaki Nazım Varış, yönetimindeki SH 002 plakalı araçla kuzey istikametine giderken dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 43 yaşındaki Tolga Sayıl (E-yönetimindeki FL 101 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.Kazada yaralanan olmazken, 227 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Tolga Sayıl tutuklandı.