banner913
banner932
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
42 0
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
18 0
 
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
22 0
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
24 0
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
11 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
31 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
39 0
banner964

Büyük Av sezonu başladı

banner476

banner974
Büyük Av sezonu başladı
banner971
Büyük Av sezonu bugün başladı, 7 Ocak’ta bitecek olan av sezonunda 13 gün avlanılabilecek.
Avlanma günleri 29 Ekim; 5, 12, 19, 26 Kasım; 3, 10, 17, 24, 27 ve 31 Aralık; 3 ve 7 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı. 
Büyük Av’da sadece ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek. Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 Cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 adet av hayvanı avlayabilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.