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“Bizi siz delirttiniz”

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Baraka üyeleri, Başbakanlık önünde eyleme gitti, kafalarına huni geçirip “Bizi siz delirttiniz” mesajı verdi

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“Bizi siz delirttiniz”
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Baraka Kültür Merkezi Yönetim Kurulu ve bazı üyeleri, dün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak geçtiğimiz günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medyadaki bir yorumuna ve hükümetin eğitim, çalışma yaşamı ve diğer tüm konularda, "halkı çileden çıkardığı" savunulan söylem ve uygulamalarına tepki tepki gösterdi.
Hükümetin gerek eğitim gerek çalışma yaşamı gerekse diğer tüm konulardaki, halkı çileden çıkaran söylem ve uygulamalarına tepki olarak yapıldığı belirtilen "bizi siz delirttiniz" konulu basın açıklaması sırasında, eylemciler kafalarına huni takarak halkın nasıl delirtildiğini anlattı.
Baraka Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Batak, eylemde yaptığı konuşmada, "öğretmenlerin yasal hakkını sadaka verir gibi duyurup, üstü paralı görsellerle süsleyen Maliye Bakanı’nın; çalışma yaşamında yaşanan sömürüye karşı üç maymunu oynayan Çalışma Bakanı’nın, halkın akıl ve ruh sağlığını tehdit ettiği" iddia etti.
Batak, ekonominin frenleri patlamış kamyon misali uçurumdan aşağıya yuvarlandığı, kadın sığınma evlerine, toplu taşımaya yatırım yapılmadığı, asgari ücretin “karın tokluğunu” bile karşılayamadığı, eğitim ve sağlıktaki sorunlara el atılmadığı, çocuk istismarı ve şiddete karşı polisin dosya açmamak için direndiği, barış sürecinin baltalanıp ülkenin kara para, fuhuş, mafya, uyuşturucu ticareti ile dünyaya tanıtıldığını savundu.
Batak'ın konuşmasında "Havaalanı, KIB-TEK, hayvan refahı, yangın helikopteri, iş cinayetleri, kıyı peşkeşleri, ifade özgürlüğü" gibi konulardaki sorunlara da işaret edilerek, “Evet, bizi siz delirttiniz” ifadelerine yer verildi.
 
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