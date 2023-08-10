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Bıçaklı: “Ali Kişmir’e açılan ceza davası kabul edilemez”

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TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı “Bir ülkede demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde ve Anayasamızın kişilere vermiş olduğu düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında Basın-Sen Başkanlığı ve gazetecilik görevini yapmakta olan Ali Kişmir’e açılan davayı aslında basın özgürlüğüne düşünce ve ifade özgürlüğüne açılmış bir dava olarak görüyoruz.”

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Bıçaklı: “Ali Kişmir’e açılan ceza davası kabul edilemez”
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’e açılan ceza davasını "kabul edilemez" olarak niteledi.
TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, “Bir ülkede demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde ve Anayasamızın kişilere vermiş olduğu düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında Basın-Sen Başkanlığı ve gazetecilik görevini yapmakta olan Ali Kişmir’e açılan davayı aslında basın özgürlüğüne düşünce ve ifade özgürlüğüne açılmış bir dava olarak görüyoruz.” ifadelerine yer verdi.
TÜRK-SEN’in her zaman olduğu gibi bundan sonra da demokrasinin çalışması, insan hak ve özgürlüklerinin ve anayasal hak olan düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda mücadele verenlerle birlikte olacağını belirten Bıçaklı, “Ali Kişmir’e ve demokratik özgürlüklere sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
 
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