Bekiz’in durumu iyiye gidiyor

Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda 2 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasibe Bekiz’in sağlık durumu iyiye gidiyor.
Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan’dan alınan bilgiye göre Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Bekiz, dün normal servise alındı.
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