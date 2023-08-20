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Begüm Tekakpınar, Kırgızistan’daki müzik yarışmasında birinci oldu

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Begüm Tekakpınar, Kırgızistan’daki müzik yarışmasında birinci oldu
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Kırgızistan’daki 3. Meykin Uluslararası Müzik Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden Begüm Tekakpınar birinci oldu.
 
Kırgızistan’daki Issık Gölü’nde düzenlenen yarışmada sanatçılar 2 gün boyunca tüm yeteneklerini sergiledi.

 
Uluslarası jürinin yaptığı puanlama sonucu  birinciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Begüm Tekakpınar ve  Kırgızistan’dan Ruslan Asankan Ulu kazandı.
 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev “Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması'nda ödül kazanan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Birincilik ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Begüm Tekakpınar'a vermekten onur duydum.” Paylaşımında bulundu.
 
Yarışmada ikinciliği Özbekistan’dan Sarvinoz Kamalova, Kuzey Makedonya’dan Nada Talevska Spasovska, üçüncülüğü Kazakistan’dan Adilkhan Makin, Kırgızistan’dan Kasiet Idirisova kazandı.
 
Yarışma’da halkın favorisi ödülü ise Türkiye’den Cevher Aksoy’a verildi.
 
Yarışmanın finali ve ödül töreni TRT Avaz’dan canlı olarak yayınlandı.
 
Festivale, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bosna Hersek, Rusya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan'dan 18-35 yaş arası yetenekli genç şarkıcılar katılıyordu.
 
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