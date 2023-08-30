Başbakan, Ortaköy Gazinosu’ndaki tebrik kabulüne katıldı

Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ortaköy askeri Gazinosu’nda gerçekleştirilen tebrik kabulüne ardından da Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı. Başbakanlık açıklamasına göre, Üstel, tebrik kabulünde TC'nin Lefkoşa Büyükerlçisi Metin Feyzioğlu ve KTBK Komutanı Sebahattin Kılıç ile bir araya geldi.
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