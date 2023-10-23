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Bakan Oğuz, Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti

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Bakan Oğuz, Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti
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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Oğuz’un da üyesi olduğu Karadeniz Kültür Derneği’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, her yıl geleneksel olarak geniş katılımla yapılan Hamsi Festivali’ni aralık ayında gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyledi.
Bakan Oğuz, üyesi bulunduğu derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette Bakan Oğuz’a "Sümene çakısı" hediye edildi.
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