Atatürk büstüne saldırı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne bu kez de İzmir’de saldırıldı. İzmir’in Konak ilçesinde Ferahlı Mahallesi’nde geçen yıl tamamen yenilenerek halkın hizmetine açtıkları Ferahlı Parkı’nda bulunan Atatürk büstüne saldırıldı.
Saldırıda Atatürk büstü tamamen parçalanırken, kaidenin üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin ismi yazıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.