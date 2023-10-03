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Atatürk büstüne saldırı

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Atatürk büstüne saldırı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne bu kez de İzmir’de saldırıldı. İzmir’in Konak ilçesinde Ferahlı Mahallesi’nde geçen yıl tamamen yenilenerek halkın hizmetine açtıkları Ferahlı Parkı’nda bulunan Atatürk büstüne saldırıldı.
Saldırıda Atatürk büstü tamamen parçalanırken, kaidenin üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin ismi yazıldı. 
 
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