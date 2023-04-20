Arıklı personelle bayramlaştı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa’da bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı daireleri ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, Karayolları Dairesi, Posta Dairesi ve Telekomünikasyon Dairesi’ni ziyaret etti. Arıklı, bakanlıkta da bakanlık, Trafik Dairesi, Meteoroloji Dairesi ve Planlama İnşaat Dairesi personeli ile bayramlaştı.Arıklı, personele mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.