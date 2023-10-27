Kırgızistan’a gitmeden önce “Tanrı Dağlarında ruhumu dinlendirmeye, ondan sonra da Özbek Pilavı yemeye gidiyorum” şeklinde paylaşım yapan Arıklı’nın ardından, kardeşi Ayhan Arıklı, Kırgızistan’a beraber seyahat ettiklerini açıkladı ve ziyaretin detaylarını anlattı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kısa bir süre önce Kırgızistan’a gitmiş ve KKTC havalimanında fotoğraf paylaşarak “Tanrı Dağlarında ruhumu dinlendirmeye, ondan sonra da Özbek Pilavı yemeye gidiyorum...Şimdilik eyvallah” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı, Kırgızistan’a beraber seyahat ettiklerini açıkladı.

Ayhan Arıklı, Bakan Erhan Arıklı’nın Kırgızistan ziyaretinin detaylarını “devlet” adına açıkladı.

Ayhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

"İKİLİ İLİŞKİLER ve EBEDİ DOSTLUKLAR.

Sn. Erhan Arıklı ile 5 günlük Kırgızistan ziyaretim. Sn. Bakanın Amacı Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüşüp Sn. Ersin Tatar 'ın Kırgızistan'a davet edilmesi ve Manas Üniversitesi’nde doktora verilmesini sağlamaktı. Türkiye'den Sn. Bakan aranıyor. Manas Üniversitesi’nin ciddi sorunları var lütfen ilgilen diye rica ediyorlar. Sn. Bakanımız rektörle birlikte Cumhurbaşkanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı maliye ve eğitim bakanını toplantıya çağırıyor. Üniversitenin tüm sorunları 2 saatlik toplantıda çözüldü. Kırgızistan'a gitmişken biraz dinleniriz derken Kırgızistan'da büyük çapta yatırım yapan işadamlarını, Cumhurbaşkanı ile görüşmelerini sağladı. 4 Aralık Sn. Ersin Tatar'ın davet edilmesi ve Manas Üniversitesi’nde doktora verilmesini organize etti.

Evet Sn. Erhan Arıklı maalesef vakit bulup pilav yiyemedi."

