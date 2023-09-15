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Arıklı: “Doğukan’ın başarısı tüm KKTC’yi gururlandırdı”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını üçüncü kez birincilikle bitiren Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

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Arıklı: “Doğukan’ın başarısı tüm KKTC’yi gururlandırdı”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı, Doğukan Ulaç’ın 77 ülkeden 2 bin 600’ü aşkın yüzücü arasından birinci gelerek büyük bir başarıya imza attığını, bu başarının tüm KKTC’yi gururlandırdığını belirtti.
“Doğukan’ı üçüncü kez bu yarışmada birinci geldiği için tebrik ederim. Bir kez daha gururumuz olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti milli takımında da Kıbrıs Türkünü başarıyla temsil etmesinden dolayı bir kez daha kutlarım” diyen Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti milli takımlarında yer alma başarısını gösteren erkek sporcuların, vatani görevleri nedeniyle kariyerlerine ara verdiklerini hatta kariyerlerini sonlandırdıklarını, bunun önüne geçmek için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Bakan Arıklı, Doğukan Ulaç’a gelecekte yer alacağı yarışmalarda başarılar dileyerek “KKTC’nin kalbi bu yarışlarda Doğukan için atacak” dedi
 
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