Araç dere yatağına düştü

Erülkü Süpermarket önlerinde iki araç çarpıştı, araçlardan biri dere yatağına düştü

Murat ASLAN

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde, Erülkü Süpermarket önlerinde dün trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

21 yaşındaki Emrah Taşkın, yönetimindeki FK 571 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalıştığı sırada, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Osman Sevrim yönetimindeki FC 465 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan FK 571 plakalı araç, Erülkü Süpermarketin korkuluklarına çarpıp yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



