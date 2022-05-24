Ara bölgede BM aracına saldırı

Ara bölgedeki BM devriye aracına Cumartesi gecesi saldırı yapıldığını duyuran UNFICYP, olayı kınadı. Saldırının nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi verilmezken, saldırganların araçlarıyla Güney'e doğru kaçtıkları belirtildi



Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), Cumartesi gecesi ara bölgedeki BM devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

UNFICYP tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının gece saat 10.00’da ara bölgede Yeri/Geri Bölgesi’nin 3 km doğusunda meydana geldiğini kaydetti ve zanlıların araçlarıyla güneye doğru kaçtıkları belirtildi.

BM devriye aracının zarar gördüğü olayda hiçbir Barış Gücü mensubunun yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, uluslararası hukuka göre barış gücü mensuplarını hedef alan kasti saldırıların ciddi bir suç teşkil ettiği de vurgulandı.

UNFICYP’in yerel otoriteler tarafından yürütülen derin soruşturmayı memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, yetkililere failleri bir an önce adalete teslim etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BM Barış Gücü’nün olayı yakından takip ettiği; huzur ve istikrarın sağlanması için bölgedeki devriyelerinin çoğaltıldığı da belirtildi.



