Altak çifti, enkaz altındaki oğullarının yanına gidiyor

Adıyaman’daki İsias Oteli enkazındaki öğrenciler arasında bulunan Mehmet Arif Altak’ın ailesi cezaevinden tahliye edildi.
KKTC’de “ikamet izinsiz” oldukları gerekçesiyle 10 Ağustos tarihinden bu yana yaklaşık 6 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Mustafa-Meryem Altak çiftinin davası dün mahkemede karara bağlandı.
Çiftin avukatı Yünsal İlhan, Altak ailesinin mahkeme tarafından 3 ay hapse mahkûm edildiğini, ancak bu sürenin cezaevinde geçirdikleri süreden sayıldığını söyledi, çiftin serbest bırakıldığını açıkladı.
Mustafa- Meryem Altak çiftinin ‘izinsiz ikamet’ suçlamasıyla, 6 aydır cezaevinde olduğu kaydedilmiş, içinde çocuklarının da bulunduğu deprem haberini cezaevinde aldığı belirtilmişti.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler konunun gündeme gelmesinin ardından girişim başlatmıştı.
Öztürkler, önceki gün “ikamet izinsiz” olarak KKTC’de bulunmalarından dolayı Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu statüsünde bulunan Mustafa Altak ile Meryem Altak isimli çiftin dün mahkemeye çıkarılacağını ve mahkeme görüldükten sonra gerekli kolaylığın sağlanacağını açıklamıştı.
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