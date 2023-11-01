Alman milletvekili KKTC’de

AP Almanya Milletvekili ve Avrupa Halk Partisi mensubu Helmut Geuking, KKTC’yi ziyaret etti; amacının her iki tarafın da görüşlerini dinlemek olduğunu kaydetti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu Almanya Milletvekili ve Avrupa Halk Partisi mensubu Helmut Geuking’i kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Töre, Alman Vekile, Kıbrıs sorunu konusunda geçmişte bugüne yaşanan süreçler hakkında bilgiler verdi.

Töre, gelinen aşamada görüşmelerden edinilen tecrübeler ışığında tek gerçekçi çözümün iki ayrı devlete dayalı olmasının görüldüğünü ifade ederek bu konuda Anavatan Türkiye ile hemfikir olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin adanın gerçeklerini görmezden gelmeye devam etmesi nedeniyle Rum ve Yunan tarafının şımartılmaya devam ettiğini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının da sesini dinlemek amacıyla KKTC’ye ziyaret gerçekleştiren Geuking’e teşekkür etti.

Alman Milletvekili Helmut Geuking de konuşmasında geçtiğimiz yıl adanın Güney kesimine bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu yıl da Kuzeye geldiğini ifade ederek, amacının her iki tarafın da görüşlerini dinlemek olduğunu kaydetti.

