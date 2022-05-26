Meclis Başkanı Töre, milli ve manevi kimliği muhafaza edip geliştirmenin önemine işaret etti



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Din Görevlileri Sendikası (Din Gör – Sen) heyetini kabul etti.

Başkan Töre konuşmasında milli ve manevi değerleri olmayan bir halkın geleceğinin de olamayacağına dikkati çekerek bu değerlerin büyük bir zırh olduğunu belirtti.

Milli ve manevi kimliği muhafaza edip geliştirmenin önemine işaret eden Töre, özellikle bu duyguların küçük yaşta edinilmesi gerektiğini ifade etti.

Töre “Allah ezanı minarelerimizden eksik etmesin. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin. İmansız bir vatan durumuna düşmeyelim.” dedi.

Milli ve manevi değerlerin zayıf olması durumunda istiklalin de korunamayacağına değinen Töre, Orhan Şaik Gökyay’ın ünlü şiirinden “Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir” mısralarını seslendirdi.



