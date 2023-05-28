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Alayköy-Kanlıköy kavşağındaki kameraların hız limitleri düşüyor

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Alayköy-Kanlıköy kavşağındaki kameraların hız limitleri yarından itibaren 50 km/saate düşecek

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Alayköy-Kanlıköy kavşağındaki kameraların hız limitleri düşüyor
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Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu Alayköy- Kanlıköy ayrımında bulunan kavşaktaki iki sabit görüntülü hız tespit kamerasının maksimum hız limitleri 65 km/saatten 50 km/saate düşürülüyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yeni hız limitleri, yarından itibaren devreye girecek.
Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uymaları istendi.
 
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