Alayköy-Kanlıköy kavşağındaki kameraların hız limitleri düşüyor

Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu Alayköy- Kanlıköy ayrımında bulunan kavşaktaki iki sabit görüntülü hız tespit kamerasının maksimum hız limitleri 65 km/saatten 50 km/saate düşürülüyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yeni hız limitleri, yarından itibaren devreye girecek.
Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uymaları istendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.