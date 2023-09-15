Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte

Akaryakıt fiyatları, 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 95 oktan benzin 32,21 TL; 98 oktan benzin 32,77 TL; eurodiesel 32.65 TL; gazyağı 31.65 TL’den satılacak.
18 Ağustos’tan beri 95 oktan benzin 31.21 TL; 98 oktan benzin 31.77 TL; eurodiesel 29.65 TL; gazyağı 29.65 TL’den satılmaktaydı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.