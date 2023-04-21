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Akaryakıta bayramlık indirim

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Akaryakıt fiyatlarına 5 hafta sonra 1 TL’ye yakın indirim yapıldı

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Akaryakıta bayramlık indirim
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Hükümet, akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında 5 haftanın ardından indirim yaptı.
Buna göre, 95 ve 98 oktan benzine 85 kuruş, euro diesele 44 kuruş ve gaz yağına 47 kuruş indirim yapıldı.
Bir önceki indirim ise 15 Mart tarihinde yapılmıştı.
İndirim kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, kurşunsuz benzin 95 oktan 21,40 TL’den 20,55 TL’ye,
kurşunsuz benzin 98 oktan 21,72 TL’den 20,87 TL’ye,
 Euro Dizel 19,46 TL’den 19,02 TL’ye
Gaz Yağı 19,04 TL’den 18,57 TL’ye düştü.
İndirimli fiyatlar gece yarısında yürürlüğe girdi.
 
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