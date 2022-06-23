Acı haberler peş peşe geldi

Kıbrıs’ta görev yapan KTBK personeli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, askeri araç kazasında şehit oldu. Acı haberi alan şehidin babası Mehmet Özkaya, kalp krizi geçirirken, babaannesi Fatma Özkaya da dün sabah evde ölü bulundu





Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kıbrıs’ta görev yapan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Çamlıbel tarafında bulunan 39’uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya önceki gün görevi sırasında iki arazi aracının arasına sıkışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan Şehit Özkaya'nın Bartın'ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi.

Bu arada evdeki Fatih Özkaya’nın babaannesi 97 yaşındaki Fatma Özkaya ise dün sabah saatlerinde evde ölü olarak bulundu. Şehidin cenazesi, memleketinde ikindi vakti toprağa verildi. Babaannenin cenazesi ise öğle vakti köyde defnedildi.

Öte yandan şehit Fatih Özkaya'nın, geçen yıl Eylül ayında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Bu arada TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Özkaya'nın fotoğrafına da yer verildi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Oktay, yaptığı paylaşımda, "KKTC'de araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Fatih Özkaya’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

