Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı (UBP) Faiz Sucuoğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkanı’nın talimatlarıyla, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın altısının katılımıyla KKTC’de temaslarda bulunduklarını ifade ederek, büyükşehir belediye başkanlarının, KKTC’deki 28 belediye ile karşılıklı iş birliğini değerlendirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak istediklerini söyledi.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu da, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle yerel yönetimlerinde “büyük bir başarı” elde ettiğini gözlemlediklerini ifade ederek, KKTC’de de bu anlamda, merkezi yönetimin yükünü azaltarak, yerel yönetimlere hem daha fazla görev vermek hem de onları daha güçlü hale getirmek için bir yasa hazırlığı içerisinde olunduğunu söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş belediye Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezar ve çevresinin düzenlenmesi için ortak proje yürütme arzusunu dile getirerek, bu konuda Başbakan Faiz Sucuoğlu’dan destek istedi.

İmamoğlu, “Belediyeler olarak çok etkin çalışmaların içerisinde olma arzumuz var. Buraya gelişimizin temel amacı, ki Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bizden beklentisi, buradaki yerel yöneticilerle çok sıkı temasla güzel işlere imza atmak. Sizler de biliyorsunuz ki gerçekten 84 milyon insanın kalbi Kıbrıs konusunda aynı atar, ne siyasi parti ayrımı vardır, ne de başka bir duygunun artısı ya da eksisi vardır” diye konuştu.

