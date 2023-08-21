2 buçuk yılda 6 bin 958 yabancıya taşınmaz mal satın alma hakkı

UBP – YDP – DP Hükümeti, Ocak 2021’den Ağustos 2023’e kadar sadece 2 buçuk yılda 6 bin 958 yabancıya Kıbrıs’ın kuzeyinden taşınmaz mal satın alma hakkı verdi

Güncel verilere göre, Ocak 2021’den Ağustos 2023’e kadar toplamda 6 bin 958 yabancıya KKTC’den taşınmaz mal satın alma hakkı verildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla verilen bu izinler, 2019 yılında 1141 civarında seyrederken, 2023 yılına gelindiğinde henüz Ağustos ayında yani yılın neredeyse yarısında 2 bin 969’a yükselmiş durumda.

Resmi Gazete’deki veriler incelendiğinde, özellikle Kasım 2021’den itibaren Bakanlar Kurulu’nun taşınmaz mal edinme hakkı tanıdığı yabancı sayısının gözle görülür biçimde arttığı gözlemlendi.

Söz konusu tarihin, ABD dâhil bazı ülkelerin Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Rus yatırımcılara yaptırım uygulamaya başladığı tarihlere denk gelmesi ise dikkat çekiyor…

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, önceleri daha fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, 2022 itibariyle Rus ve İran çoğunluğuna dönmüş durumda.

Emlak piyasasındaki güncel verilerde ise 2022’ye kadar taşınmaz mal edinme hakkı verilen yabancıların yüzde 90’a yakını TC vatandaşıyken, bu oranın son 1 yılda yüzde 70’lere düştüğü iddia ediliyor. Yine emlak sektöründen yayılan bir başka iddiaya göre ise, resmi kayıtlara yansıyandan çok daha fazla sayıda taşınmaz mal, “gizli yabancı ortaklı” yerel şirketler tarafından satın alınıyor.

RAKAMLARLA İZİNLER…

Resmi Gazete’de yer alan güncel verilere göre Bakanlar Kurulu, 2019 yılında 1141 yabancıya Kıbrıs’ın kuzeyinden taşınmaz mal satın alma hakkı verirken, izin sayısı 2021 yılında 1179’a, 2022’de ise 2 bin 810’a yükseldi. 2023 yılına gelindiğinde ise henüz Ağustos ayında, yani yılın ilk yarısında verilen izin sayısı 2 bin 969’a yükseldi. Bu kapsamda, 2021’den Ağustos 2023’e kadar toplamda 6 bin 958 yabancıya taşınmaz mal edinme hakkı tanınmış oldu

