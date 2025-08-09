Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısında kaçak etle yakalanan 78 yaşındaki Kıbrıslı Rum Spyros Antoniou “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 05.15 raddelerinde Metehan Kara Giriş Kapsında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının LBE 626 plakalı aracın bagaj kısmında yapılan aramada gümrüğe beyanı yapılmamış KKTC'ye girişi yasak toplam değerleri 114.840 11 olan 133.60 kg dana eti 48.80 kg domuz eti tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Metehan'da tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının sözlü beyanında etleri Joseph isimli bir şahsa getirdiğini söylediğini, söz konusu şahsın henüz tespit edilemediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.