Dikmen’de, evinde arama yapılan bir kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Önceki gün Dikmen’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 55 yaşındaki isminin baş harfleri M.K’nin ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren birçok kağıt parçası ile ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. M.K tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 18 Temmuz 2026 tarihinde 21:00-21:45 saatleri arasında Dikmen’de zanlının evinde yapılan aramada; toplam 4 adet Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası, küçük vaziyette doğranmış halde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda bir çok kağıt parçası, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet makas ile içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, alınacak ifadeler, analize gönderilecek emareler olduğunu belirterek, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.