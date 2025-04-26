Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Serdar Gürpınar

Gönyeli: Denis, Hasan(Ege), Azat, Bayram(İbrahim), Abdolu Razak, İsmail, Erol, Berkem, Malle(Aral), Ömer(Ahmet Can), Doukara(İbrahim Çıdamlı).

T. H. Dumlupınar: Mahmut, İsmail(Onur), Arda, Doğukan, Alihan, Yunus(Ali Kemal), Godwin(Osman), Hikmet, Yıldıray(Ege), Berk, Mehmet(Olcay).

Gol: Dk. 14 Doukara(Gönyeli)

AKSA Süper Lig’in 29’uncu haftasında Gönyeli konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı 1-0 yenerek son hafta oynayacağı Yenicami maçı öncesinde önemli bir galibiyet elde etti.

Kırmızı beyazlıların galibiyet golü 14’üncü dakikada Souleymane Doukara’dan geldi. Bu sonuçla Gönyeli 28 puana yükseldi. Dumlupınar son haftada Değirmenlik ile maçı olduğundan ligi tamamlarken, sezonu da 38 puanla tamamlamış olacak.

(Foto: Gökhan Kuzu)