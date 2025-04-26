Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile 13. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk Fenerbahçe, 67. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 68. dakikada penaltı atışını kullanan Anderson Talisca, topu filelerle buluşturdu ve skora denge getirdi: 1-1

1 dakika sonra sahneye çıkan yıldız golcü Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Bu golden 3 dakika sonra bu kez Fred, fileleri salladı ve sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, puanını 75'e çıkardı. Böylece Fenerbahçe maç fazlasıyla lider Galatasaray arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

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Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü ise 42 puanda kaldı.