İspanya'nın Sevilla kentindeki Puente del Centenario köprüsünde yenileme yapan bir vinçten büyük bir yükseklikten kopan portatif tuvalet, akan trafiğin üstüne düştü.

HER YER DIŞKI OLDU

El País gazetesinin haberine göre, modernizasyon çalışmalarının devam ettiği ancak trafiğin aksamadığı Puente del Centenario asma köprüsünden tuvalet düştü. Araç üzerine düşmeyen tuvalet yere çakılınca paramparça oldu. İçindekiler ise araçların üzerine sıçradı.

El Mundo gazetesinin bildirdiğine göre, köprü yenileme projesinin yönetim ekibi, bu olayın sorumlularını tespit etmek üzere dahili bir soruşturma başlattığını duyurdu.