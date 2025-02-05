Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutoğlu'nun ismi Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Raif Denktaş Caddesi Kavşağı’nda yer alan meydana verilecek.

Yaklaşık 100 metrekarelik alanda LTB, Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) ve Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü iş birliğiyle yapılacak düzenlemeyle yeni bir yeşil alan ve sosyal mekân kazandırılacak.

Meydanın zemininin tamamen kompozit deck malzeme ile kaplanacağı ve 400 metrekarelik ağaçlandırma alanı sayesinde yurttaşlara doğal bir ortamın sunulacağı kaydedilen açıklamada, alanın güvenliğinin PVC kaplı panel çitlerle sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, modern peyzaj çalışmalarıyla spor ve dinlenme alanlarının da oluşturulacağı kaydedildi.

Yurttaşların dinlenme, spor ve buluşma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanan meydanın, çevre dostu solar aydınlatma sistemleriyle ışıklandırılacağı da belirtilen açıklamada, çalışmaların Mart ayı içinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.