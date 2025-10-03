Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türkiye’nin en köklü tiyatro sahnelerinden biri olan Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin Kıbrıs’taki şubesi ile marka iş birliği protokolü imzaladı. Protokol; Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Sadri Alışık Kıbrıs Akademi Genel Müdürü Duygu İnan tarafından imza altına alındı. Törene ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Pazarlama ve Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Marka İletişimi Uzmanı Ertan Berksu da katıldı.

Gerçekleşen iş birliği kapsamında, tiyatro ve oyunculuk alanında profesyonel eğitimler sunan Sadri Alışık Kültür Merkezi’ndeki tüm oyunculuk programlarından GNÇ Kıbrıs müşterileri %20 indirimli olarak faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen müşteriler, Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulaması üzerinden alacakları şifreyi Sadri Alışık Kültür Merkezi yetkililerine göstererek bu haktan faydalanabilecek. Söz konusu indirim, 1 yıl boyunca geçerli olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sadri Alışık Kültür Merkezi gibi değerli bir kurumla iş birliği yapmaktan son derece memnunuz. Kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasına katkı sağlayacak projeler üretmek bizim için büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.