Girne Belediyesi tarafından 2025 Yaz Sezonu kapsamında düzenlenen spor kursları devam ediyor.

Bu sezonun dikkat çeken branşlarından biri olan Eskrim Kursu, 4 Ağustos Pazartesi günü ilk dersini gerçekleştirdi. Kurslar her Pazartesi ve Çarşamba günü 19.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

6 - 15 yaş arası çocuklara yönelik olarak planlanan kurslar, Girne Belediyesi Spor Tesisleri (Kaşgar Court Bölgesi)'nde düzenleniyor. Katılımcıların eskrim malzemeleri ise kurs sırasında temin ediliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kursların tamamen ücretsiz olduğu ve kontenjanla sınırlı olduğu belirilerek, velileri kayıt işlemleri için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne başvuru yapılabileceği belirtildi. Kursa kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak isteyenlerin 0392 815 15 08 veya 0533 871 29 29’nolu numaradan detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.

BASKETBOL KURSLARI

Basketbol kursları, 6 - 10 yaş ve 11 - 15 yaş olmak üzere iki ayrı grup halinde her Salı günü 18:00 -20:00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Spor Tesisleri’nde (Kaşgar Court Bölgesi) yapılıyor. 22 Temmuz’da başlayan basketbol kursları, 23 Eylül’e kadar devam edecek.

VOLEYBOL KURSLARI

Voleybol kursları da benzer şekilde iki yaş grubuna hitap ediyor ve her Perşembe günü aynı saatlerde Kaşgar Court’ta düzenleniyor. 24 Temmuz’da başlayan kurslar 25 Eylül’de sona erecek.

TENİS KURSLARI

Tenis kursları, 8 - 14 yaş grubu için haftada iki gün; Pazartesi ve Çarşamba günleri 09:00 – 10:00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. 21 Temmuz’da başlayan kurslar, 24 Eylül’e kadar devam edecek.

PİLATES KURSLARI

Pilates kursu ise 16 yaş ve üzeri bireyler için düzenleniyor. Her Cuma 19:15-20:00 saatleri arasında yapılan pilates kursları, Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı’ndaki çim alanda düzenleniyor. 25 Temmuz’da başlayan kurslar, 26 Eylül’e kadar devam edecek.