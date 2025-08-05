Kuzey Kıbrıs’ın olimpik ölçülere sahip tek havuzu olan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, profesyonel yüzücülere hizmet verirken diğer yandan düzenlediği yüzme kursları ile her yaştan çocuğu da yüzme ile tanıştırmaya devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen disiplinli eğitimle çocuklar küçük yaşta edindikleri sağlam teknik temelle yüzmeye güçlü bir başlangıç yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü ve yüzme antrenörü Avni Cankurt, çocukların yüzmeye mutlaka deneyimli antrenörlerle başlaması gerektiğini vurgulayarak, bilinçsiz eğitimlerin kalıcı korkulara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Cankurt, “Çocuğun güven duygusu, eğitmenin yaklaşımı ve doğru yönlendirme, bu sürecin en kritik parçalarıdır. Bu nedenle çocuklarınızı yüzme yolculuğuna, işini bilen, deneyimli antrenörlerle başlatmanız büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

YILIN 12 AYI KESİNTİSİZ YÜZME, HER YAŞ VE SEVİYEYE UYGUN KURSLAR!

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme kurslarının 3 yaşından itibaren her yaş ve seviyeye uygun gruplarla düzenlendiğini söyleyen Cankurt, küçük yaş gruplarında suya adaptasyon ve oyun temelli eğitimlerin, daha büyük yaşlarda ise teknik geliştirmeye yönelik derslerin verildiğini belirtti. Yılın her döneminde hizmet verdiklerinin altını çizen Cankurt, katılımcıların grup ya da birebir özel ders seçenekleriyle ihtiyaçlarına uygun, güvenli bir eğitim süreci geçirdiğini söyledi. Cankurt ayrıca; bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olan tesisin, sosyal alanlar ve rehabilitasyon programlarıyla sporcuların fiziksel, sosyal ve mental gelişimini desteklediğini de vurguladı.

ÇOCUKLARIN SUYLA KURDUĞU BAĞI GÜÇLENDİRİYORUZ

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzmeyi yalnızca bir spor değil, çocuklar için eğlenceli ve geliştirici bir alışkanlık haline getirmek için çalıştıklarını da belirten Cankurt, “Yüzme, fiziksel gelişimi desteklemenin yanında disiplin, özgüven ve koordinasyon becerilerini de geliştirir” dedi. Çocukların sporla ilgili temel becerilerinin 12 yaşına kadar geliştiğini ifade eden Cankurt, “Bu dönemden sonra çocuklar yavaş yavaş belirli bir branşa yönelir. Asıl fiziksel gelişim ve performans artışı ise 15 yaşından sonra başlar” dedi. Ancak ülkemizde bu sürecin çoğu zaman yanlış yönetildiğini belirten Cankurt, “6 yaşında spora başlayan çocuğu hemen o branşın sporcusu gibi görmek doğru değil. Ne yazık ki tam verim alınacak yaşa gelindiğinde ise çocuklar spordan uzaklaşıp yalnızca eğitime yönlendiriliyor. Oysa ikisi bir arada sürdürülebilir” ifadelerini kullandı.

HOBİ VEYA SAĞLIK AMAÇLI BAŞLAYAN YOLCULUKLAR, MADALYALARLA TAÇLANDI

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 16 yıldır antrenörlük yapan Avni Cankurt, yalnızca çocukların ve yetişkinlerin yüzmeyi güvenle ve keyifle öğrenmesini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda geleceğin başarılı sporcularını da yetiştiriyor. Tesiste yürütülen sistemli antrenmanlarla, Türkiye’de önemli dereceler elde eden yüzücüler yetiştiklerini belirten Avni Cankurt, küçük yaşta yalnızca hobi ya da sağlık amacıyla başlayan birçok çocuğun bugün madalya kazanan, rekorlar kıran sporcular haline geldiğini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü’nde sporcularını Türkiye Milli Takımı’na hazırlayan Cankurt, aynı zamanda onları uluslararası başarıya taşıma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.