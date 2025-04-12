Polis Basın Subaylığı açıklamasında bahse konu şahısların suçüstü tutuklandıkları kaydedildi.

-Küçüklere tütün ve tütün ürünü satan market işletmecisine yasal işlem

Dipkarpaz’da faaliyet gösteren bir market işletmecisinin, dün 18 yaşından küçük bir şahsa türün ürünü sattığı tespit edildi.

Polis, bahse konu market işletmecisi K.S (E-50) aleyhinde yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı…

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ikamet izinsiz tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.