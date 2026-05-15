Alayköy’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Fehim Konyalı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Bilal Akkuş olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de bir iş yerine ait konteynerlerden makinist aletleri çalındığını söyledi. Polis, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlının 12 Mayıs’ta tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak makinist aletlerinin bulunmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.