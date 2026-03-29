Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Dünya Piyano Günü kapsamında “Tuşların Şarkısı” adlı piyano resitali düzenledi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resitalde piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan sahne aldı. Programda George Frideric Handel, Ludwig van Beethoven ve Frederic Chopin gibi önde gelen bestecilerin eserleri seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da yer alan konser öncesinde KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre de bir konuşma yaptı. Töre, KKTCDOB’un yürüttüğü sanatsal faaliyetlere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sanatseverlere teşekkür etti.