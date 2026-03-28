Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) 5’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

GİAD’dan yapılan açıklamaya göre, dün Ankara Bilkent Hotel’de gerçekleştirilen genel kurulda GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tekinay, TÜGİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Genel kurulda GİAD’ı Yusuf Tekinay’ın yanı sıra Luna Özbek ile Arda Karaderi’nin temsil ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu gelişmenin Kuzey Kıbrıs iş dünyasının üst düzeyde temsil edilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, GİAD’ın TÜGİK çatısı altındaki aktif rolünün, genç girişimcilerin ulusal ve uluslararası iş dünyasındaki görünürlüğünü ve temsil gücünü pekiştirdiği vurgulandı.