Geçtiğimiz sezon BTM 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Çello Dikmen Gücü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bordo-mavi ekibin geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Ahmet Can Temel, bonservisiyle birlikte yeniden Çello Dikmen Gücü ailesine katıldı.
Şampiyonluk yolunda bordo-mavi forma için mücadele eden Ahmet Can Temel, yeni sezonda da takımının hedefleri doğrultusunda sahada olacak.
Çello Dikmen Gücü, deneyimli futbolcusuna “Yuvana hoş geldin Ahmet Can!” mesajıyla hoş geldin derken, taraftarlar da transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.