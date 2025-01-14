Süper Ligin yeşil beyazlı başkent ekibi C. B Gençlik Gücü’nde ikinci devrede teknik direktör Turan Altay’ın yenilenen ekibi kulübün sosyal medya hesabından basına açıklandı.

Gençlik Gücü’nde Turan Altay’ın teknik ekibine yardımcı antrenörler Hasan Kargılı, Erdinç Börekçi ve kaleci antrenörü Zihni Yurttaş katıldı.

Gençlik Gücü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Yenilenen teknik ekibimiz ile ligin ikinci yarısına sıkı hazırlanıyoruz

Teknik direktörümüz Turan Altay’ın teknik ekibine yardımcı antrenörler Hasan Kargılı, Erdinç Börekçi ve kaleci antrenörü Zihni Yurttaş katılarak gücüne güç kattı.

Yönetici Umut Öksüz ve sporcu sorumlusu Suat Erosal ile teknik heyet gözetmenliğinde Acapulco Hotel’de kampta olan takımımız, günde çift idman yaparak ligin ikinci yarısına güçlü bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor.”