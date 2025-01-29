Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz Projesi" çerçevesinde, HASDER ve Güney Kıbrıs’tan Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) iş birliğiyle liderlik ve barış inşası atölyeleri düzenlendi.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, iki toplumdan 12 derneğin gençlerinin katılımıyla gerçekleşen atölyelerde, liderlik, uzlaşı ve insan hakları konularında farkındalık kazandırmaya yönelik etkinlikler yapıldı.

Liderlik eğitimi kapsamında, Doç. Dr. Direnç Kanol tarafından yürütülen “Makarna Savaşları” isimli interaktif oyunla, katılımcılar bireysel çıkarlar yerine kolektif iş birliğinin ve uzlaşının önemini eğlenceli bir şekilde deneyimledi.

İnsan hakları ve uzlaşı konularında uzman Arif Osum, “İnsan Düğümü ve Çözümü” aktivitesiyle, iletişim kurarak sorun çözme yöntemlerini katılımcılara uygulamalı olarak anlattı. Ayrıca, gençler insan haklarının bireyler ve toplumlar için önemini vurgulayan bir sunum izledi.

Atölye çalışmaları, HASDER, PAOK Klirou, ORAMA Kültür Derneği, Güzelyurt Sanat Derneği, Sevgi Çiçeği Derneği, Akçay Kültür Sanat Derneği, KASTRO Dans Grubu, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği, PARAVASI Tiyatro ve Kültür Derneği, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Proodos Kaymaklı Eğitim ve Spor Derneği ve Lefke Turizm Derneği’nden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.