Gazimağusa'da Dusan Muzaki (E-72) ve Lefkoşa’da Münüse Mevlüt (K-88) hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir plajda, Dusan Muzika (E-72) deniz içerisinde bulunduğu sırada hareketsiz olarak görülmesi üzerine, görevli cankurtaran tarafından sahile çıkarıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muzaki’nin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Öte yandan saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Münüse Mevlüt (K-88) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.