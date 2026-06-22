Gazimağusa'da uyuşturucu ve tabanca tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, dün Gazimağusa’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen A.C.'nin (E-61) üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 kağıt parçası bulundu.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.K.’nin Gazimağusa’daki evinde ise, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğinde inanılan 141 kağıt, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sıvı, izinsiz ve kayıtsız 2 dedektör, hava tabancası ve 81 hava tabancası mermisi bulundu.



Bahse konu şahıslar tutuklandı.