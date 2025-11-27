Polisten verilen bilgiye göre, evinde rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Akın’ın üzerinde yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi için otopsi yapılacak.

Öte yandan, Yedikonuk’ta 25 Kasım'da ani bir rahatsızlık sonucu ikametgahında bulunduğu sırada yaşamını yitiren İlhami Alten'in (E-48) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı. Alten’in ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği belirtildi.