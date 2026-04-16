Gazimağusa Belediyesi, Büyük Sanayi Bölgesi girişinde gerçekleştirilen asfalt yenileme, yol çizim ve şerit genişletme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışma, Trafik Master Planı çerçevesinde yapıldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedeflenirken, özellikle yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklığın azaltılması amaçlanıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kent genelinde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için Trafik Master Planı doğrultusunda adım adım ilerlediklerini belirtti. Uluçay, Büyük Sanayi Bölgesi girişinde tamamlanan çalışmaların, şehir içi trafik yükünün dengelenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Uluçay ayrıca, sürece katkı koyan Trafik Komisyonu üyelerine, Bayındırlık Birimi Sorumlusu Zübeyir Ercen’e, Trafik Proje Sorumlusu Simge Bozkırlı’ya, Trafik Proje Danışmanı Can Kara’ya ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin trafik düzenine yönelik çalışmaların, planlanan diğer projelerle birlikte kent genelinde devam edeceğini de açıkladı.