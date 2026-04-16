Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Erhürman, Antalya Diplomasi Formu öncesi, İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

-Antalya Diplomasi Forumu yarın başlıyor

Teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen foruma katılacak olan Erhürman'ın muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yarın başlayıp pazar günü tamamlanacak Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman, forumun tamamlanmasının ardından pazar akşamı adaya dönecek.