Gazeteci Yazar Başaran Düzgün’ün Öksüz Atlar Ülkesinde ve Pembe Boyalı Oda romanları Namık Kemal Lisesi öğrencileri ile bir grup kitapseverin katıldığı etkinlikte ele alınıp tartışıldı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi’ne bağlı Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte kısa bir sunum yapan Gazeteci Yazar Başaran Düzgün, Türk ve dünya edebiyatından örnekler vererek evrensel edebiyata konu olan hikâyelerin benzerlerinin bu topraklarda da yaşandığını belirtti.

Başaran Düzgün, Kıbrıslı Türklerin 150 yıllık tarihsel dönemde defalarca yok olmanın eşiğinden döndüğüne ve büyük acılar yaşadığına dikkat çekerek “her defasında neslini korumak ve bu topraklarda var olmak için mücadele etti, direndi ve bir çıkış yolu buldu” şeklinde konuştu.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları öncesi ve sonrasında dünya edebiyatının seçkin örneklerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Başaran Düzgün, imparatorlukların dağıldığı, büyük göçlerin ve altüst oluşlarının yaşandığı dönemlerde Kıbrıslı Türklerin de yaşamlarının temelli değiştirecek şekilde etkilendiği hikâyelere genelde sanatın ve özelde edebiyatın kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti.

“Edebiyat yaşamın temel taşıdır” diyen Başaran Düzgün romanın bu temel üzerinde yükselmesi gerektiğine vurgu yaptı.