Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, göreve gelişinin ikinci yıl dönümünü, bakanlığına bağlı daire müdürleri ve bakanlık personeliyle birlikte kutladı.



Bakan Gardiyanoğlu konuşmasında, geride kalan iki yıl içerisinde ekip ruhuyla önemli mesafeler katettiklerini vurguladı. Görev süresi boyunca yürütülen çalışmalarda personelin özverili katkısının altını çizen Gardiyanoğlu, "Bu süreçte gösterdiğiniz gayret ve özverili çalışmalarınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum," dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla, hem sosyal güvenlik hem de çalışma hayatına yönelik reformların hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.